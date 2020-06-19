Виновница ДТП с шестью погибшими в Харькове Елена Зайцева, отбывающая 10-летнее заключение в исправительном центре, официально выплатила компенсацию только двум потерпевшим - по 31 гривне "с копейками". Такое заявление сделала адвокат пострадавшей стороны Лариса Матвеева.

Об этом сообщает УНН.

"Зайцева на сегодня выплатила по 31 грн с копейками двум пострадавшим. По (Геннадию - Ред.) Дронову у меня нет информации, что выплата осуществляется. Последняя информация, что выплат не поступало", - сказала Матвеева.

По решению суда, Дронов и Зайцева должны выплатить всем пострадавшим около 3 миллионов гривен.

Напомним, 18 октября 2017 года около 20:45 в начале улицы Сумской в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, движущийся на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли пятеро и пострадали более десяти человек. Позже число погибших выросло до шести.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы, а также потерял право управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания начался 8 ноября 2017 года. Елене Зайцевой дали аналогичное наказание. Срок отбывания наказания начался с 18 октября 2017 года. На днях появились фото Зайцевой из мест заключения, на которых запечатлено, как она загорает в огороженном дворике.