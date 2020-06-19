Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение зарплат медикам до 75% с 1 сентября этого года.

Об этом он заявил в пятницу, 19 июня, во время внеочередного заседания Кабинета министров.

"Всем врачам, независимо от должности, предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медперсоналу – на 50% (в денежном эквиваленте – около 2,36 тыс. грн), младшим медсестрам – на 25% (1,18 тыс. грн). Такое повышение зарплат – только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября 2020 года. Также мы будем повышать минимальную зарплату и соответственно будут расти выплаты врачам", - сказал премьер.

По его словам, Кабмин также планирует выделить дополнительные средства для финансирования системы здравоохранения. Также Шмыгаль заявил, что правительство намерено поменять тарифы, по которым сейчас проходит лечение в условиях второго этапа медицинской реформы. Так, премьер сказал, что государство "будет тратить больше средств на пациентов". Таким образом врачам не будут вынуждены "экономить на лечении украинцев".

"Помимо этого на экстренную медицину государство дополнительно выделяет почти 1,3 млрд грн, что даст возможность нашим фельдшерам значительно улучшить условия, в которых они предоставляют помощь украинцам. Эти шаги по увеличению зарплат и увеличению финансирования программ по лечению – только начало изменений, которые мы запускаем в медицинской сфере. Мы обещали, что не допустим закрытия больниц – для этого выделяем 2,3 млрд грн на те медучреждения, которые критически недофинансированы – противотуберкулезные, инфекционные и реабилитационные больницы, психиатрия – получат необходимые средства и время, чтобы реформироваться", - добавил глава украинского правительства.

Напомним, что с 1 июля и до конца года больницы переведут на так называемое "переходное финансирование". В проекте постановления Минздрава конкретные цифры не просчитаны. Но, судя по всему, хватит ровно на то, чтобы больницы не начали закрываться и увольнять медиков.

Как мы писали ранее, глава Минздрава Максим Степанов пообещал медикам "рыночные зарплаты".