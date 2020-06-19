Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не задекларировала часы Hublot, стоимостью 10 тыс. евро, заявила, что носит подделку этой модели, а не оригинал.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" в Facebook в пятницу, 19 июня.

"По всем признакам часы, которые засветила Венедиктова, это Hublot из коллекции Big Bang и в стоимость такого - до 10 тысяч евро. Но в декларации генпрокурорки его нет", - говорится в сообщении.

По данным ЦПК, Венедиктова подтвердила НАЗК, что это действительно Hublot, но не настоящие часы, а копия за неполных 5 тысяч грн.

Напомним, в конце апреля стало известно, что муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен.

Позже Венедиктова подтвердила, что у ее мужа есть часы за $56 тысяч, которые он не внес в декларацию.