Ирина Венедиктова. Фото: Facebook

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не задекларировала часы Hublot, стоимостью 10 тыс. евро, заявила, что носит подделку этой модели, а не оригинал. 

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" в Facebook в пятницу, 19 июня. 

"По всем признакам часы, которые засветила Венедиктова, это Hublot из коллекции Big Bang и в стоимость такого - до 10 тысяч евро. Но в декларации генпрокурорки его нет", - говорится в сообщении. 

По данным ЦПК, Венедиктова подтвердила НАЗК, что это действительно Hublot, но не настоящие часы, а копия за неполных 5 тысяч грн.

Пост ЦПК в Facebook

Напомним, в конце апреля стало известно, что муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен

Позже Венедиктова подтвердила, что у ее мужа есть часы за $56 тысяч, которые он не внес в декларацию.

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