Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой усилить контроль Национальной полиции за соблюдением гражданами и заведениями карантина в Украине.

Об этом глава правительства заявил во время внеочередного заседания Кабмина в пятницу, 19 июня.

"Арсена Борисовича (Авакова - Ред.) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин "не имеет права допустить ситуацию, которая была в некоторых европейских странах", таких как Италия и Испания.

"Украина прошла успешно три предыдущих месяца, совсем не хочется на лето сейчас получить критическую ситуацию", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что Шмыгаль также поручил Минздраву выезжать с проверками в регионы для контроля эпидемиологической ситуации.

Как мы писали ранее, премьер-министр Украины объявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. Стоит отметить, что за прошедшие сутки в стране был выявлен 921 случай коронавирусной инфекции.