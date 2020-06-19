"Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение участвовать в местных выборах-2020 и рассчитывает на победу в большинстве областей и городов Украины.

Об этом политсила заявила на совещании, которое прошло в Киеве 19 июня.

В мероприятии участвовали сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович, а также глава политсовета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии Сергей Левочкин и более 50 руководителей местных штабов партии со всех регионов Украины.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Уточняется, что руководить Центральным штабом на местных выборах-2020 будут Сергей Левочкин и Вадим Рабинович.

"Власть не справляется с вызовами, стоящими сегодня перед страной: нет мира, растут тарифы, ухудшается социальное положение людей - страна все глубже погружается в социальный и экономический кризис. Изменить этот пагубный курс, вернуть реальную власть местному самоуправлению - такой мы видим свою задачу. Вернуть в Украину мир, объединить страну и обеспечить людям достойную жизнь - ОПЗЖ готова и может", - говорится в принятом заявлении партии.

Ранее "Страна" писала о том, что "Оппоплатформа" обвинила команду Зеленского в саботаже Минских соглашений.

Также мы сообщали, что "Оппоплатформа" призвала к отставке правительство Шмыгаля после провала программы Кабмина.