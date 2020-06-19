Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

Об этом глава Кабмина заявил во время внеочередного заседания в пятницу, 19 июня.

"Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат - сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", - сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.

Премьер отметил, что это очень тревожная статистика, которая говорит о начале новой волны заболевания.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, - как хотите, можно называть, - волны заболеваемости коронавирусом", - сказал он.

Как считает Шмыгаль, единственный способ победить болезнь - соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.

"Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть - это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, по данным на 19 июня, в Украине уже четвертый антирекорд по зараженным коронавирусом в Украине. Так, за сутки в стране отмечен 921 случай заражения.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине резко растет число больных коронавирусом.