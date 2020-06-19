Кабинет министров Украины усилит контроль за соблюдением карантина в регионах. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санврачом. Кроме того, должен быть усилен контроль со стороны Национальной полиции, Госпродпотребслужбы",- сообщил премьер.

При этом глава правительства упрекнул местную власть, которая "хочет быть хорошей для людей перед предстоящими выборами и ослабляют карантин".

"Местная власть, к сожалению, в некоторых случаях закрывает глаза на угрозу (…) В двух областях наполнение больниц превышает 50%. Фактически сегодня мы получим начало очередной волны заболеваемости коронавирусом. Единственное спасение - соблюдение всех правил, масочного режима, социальной дистанции. Эта война коронавируса должна стать сигналом того, что это - не фейк. Правительство призывает соблюдать все правила",- сказал Шмыгаль.

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