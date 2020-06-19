Замминистра иностранных дел Егор Божок, который проходит подозреваемым по делу о превышении власти экс-президентом Петром Порошенко, написал заявление об отстранении от должности. По заверению чиновника, он сделал это с целью обеспечить прозрачное расследование в рамках уголовного производства.

Об этом в пятницу, 19 июня, замглавы МИД написал в своем Twitter.

"В связи с тем, что Генеральной прокуратурой Украины решено продолжить следствие во внесенном в Единый реестр досудебных расследований проиозводстве по подозрению меня в уголовном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования ситуации, которая сложилась, прошу отстранить меня от исполнения полномочий на должность заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в заявлении, направленном главе ведомства Дмитрию Кулебе с подписью Божка.

По словам замминистра иностранных дел, он не хочет привлекать внимания Офиса Генпрокурора к своему ведомству.

"Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания" попросил об отстранении сам", - написал чиновник в соцсети.

Напомним, 10 июня бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения по делу о незаконном назначении заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Основная претензия к Порошенко состоит в том, как он назначил Семочко на этот пост, а именно без соответствующего решения СНБО.

По этому делу также проходит и тогдашний глава СВР Егор Божок, который сейчас занимает кресло замминистра иностранных дел. Он тоже получил подозрение, однако его даже не отстранили от занимаемого поста: суд решил, что позиция следствия недостаточно аргументирована. Сам Божок во время суда заявил, что у него не было полномочий, чтобы оспорить президентский указ.

Заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения Порошенко по этому делу состоится уже 1 июля.