После подготовки проекта постановления профильного комитета Рады о докладе главы НБУ, связанного с подготовкой отставки правления Нацбанка во главе с Яковом Смолием, послы стран "Большой семерки" в Украине предостерегли парламент от вмешательства в деятельность НБУ.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

"Установление независимости центрального банка было одной из важнейших реформ, проводимых украинским правительством после Революции Достоинства. НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, решить тяжелый банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, запятнанное самоуправством и коррупцией", - сказано в заявлении.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Нацбанка повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны.

Данное заявление демонстрирует, что Запад явно не хочет отставки главы Нацбанка Якова Смолия, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Послы стран большой семерки после защиты главы НАБУ Сытника нашли нового подопечного - главу НБУ Смолия. Послы требуют от Рады не трогать Смолия. Напомним, в парламенте сейчас обсуждается проект постановления о недоверии главе НБУ, что даст старт процессу его отставки. Но Запад не хочет этого. В общем, вопрос отставки главы НБУ, судя по всему, пойдёт с комплекте с отставкой главы НАБУ - хватит ли политической воли у власти избавиться от этих двух символов внешнего управления. Также как был отправлен в отставку Рябошапка", - сказано в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, что Рада готовит отставку правления Нацбанка, которую ожидают уже этой осенью.

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