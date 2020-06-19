"ДНР" и "ЛНР" потихоньку начинают открывать пункты пропуска с Украиной.

С сегодняшнего дня, 19 июня, заработала на въезд и выезд "Станица Луганская". С 22 июня запустится один из пунктов в Донецкой области.

Но уже точно понятно, что на прежний режим работы они выйдут нескоро.

"Страна" рассказывает, в чем проблема и какие прогнозы.

"ЛНР" открыла Станицу Луганскую

Сегодня заработал самый востребованный КПВВ в Луганской области - "Станица Луганская".

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник выпустил указ, согласно которому на этом пункте пропуска стартует въезд и выезд.

График работы со стороны "ЛНР"- с 7 утра до 19 часов вечера.

С подконтрольной Киеву стороны КПВВ - с 07:00 до 13:00 на выезд с временно оккупированной территории, с 13:00 до 17:00 - на въезд в "ЛНР".

В "ЛНР" на подконтрольную Украине территорию выпускают всех желающих. Въехать в "ЛНР" смогут те, у кого прописка внутри "республики".

"ДНР" открывает один КПВВ с рядом условий

На минувшей неделе стала известна позиция "ДНР" из уст их руководства. Глава "ДНР" Денис Пушилин проводил прямую линию с жителями. Отвечая на вопросы, он коснулся и темы открытия пунктов пропуска.

Пушилин заявил, что "ДНР" не хочет открывать блопосты для свободного въезда в "республику", так как Украина изо дня в день бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

Тогда же Денис Пушилин сообщил, что "республика" не будет запрещать выезд никому. А въезд - по спискам. Эту схему глава "ДНР" назвал гуманитарными коридорами.

Стоит напомнить, что эта информация была известна и ранее со слов представителя Украины в минской ТКГ Сергея Гармаша. Но он или не знал, или не посчитал нужным добавить два момента, о которых сказал Пушилин.

Первый - пропуск в "ДНР" хотят организовать не просто по спискам. А чтобы въезжающие из Украины проходили обсервацию в неких специальных местах, организованных для этого "республикой".

То есть человек, который приедет в "ДНР" из подконтрольной Украины, на протяжении двух недель будет самоизолироваться не у себя или своих родственников, а в неких местных обсерваторах. Так по крайней мере предполагает Пушилин.

Правда, смогут ли сепаратисты это сделать - большой вопрос. Украина, к примеру, так и не смогла организовать обсервацию всех въезжающих. То есть варианта два: либо впускать будут столь ничтожное количество людей, что их можно будет отправлять на обсервацию. Либо ее просто не будет.

Второй - украинская сторона хочет обсудить этот вопрос с Украиной, а потом открывать доступ. Так заявило руководство "ДНР". Это достаточно странный момент - ведь причем тут Украина к графику работы блок-постов сепаратистов?

Чтобы это объяснить, глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова выступила с заявлением.

"Позиция "республик" очень проста и прозрачна – мы готовы хоть завтра открыть границы на выпуск людей на территорию Украины. Но этот вопрос должен быть обсужден с представителями Киева хотя бы для того, чтобы иметь точное понимание, на каком именно КПВВ будет осуществляться пропуск, в какие дни, согласно какому графику и так далее. Киев же систематически игнорирует такое обсуждение с нами, а вместо этого занимается провокационными, ни с кем не согласованными односторонними действиями. Тем не менее, вопрос пропуска граждан с каждым днем становится все острее", - начала Никонорова.

В связи с этим, "ДНР" официально предупреждает представителей Украины: "до понедельника, 22 июня, мы ждем четкую позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ... Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия".

Под односторонними действиями Никанорова подразумевает организацию ежедневного пропуска всех желающих, кто хочет выехать на подконтрольную Украину. Это произойдет на одном из блокпостов с 22 июня, понедельника. Какой именно КПВВ не уточняется. Но может предложилось, что это "Марьинка", поскольку именно он работает с украинской стороны.

В с четверга, 25 июня, в "ДНР" хотят начать запускать граждан в "республику", но с "рядом условий", "гуманитарных коридоров и категорий". Что это будут за категории - пока неизвестно. Но ближе к дате открытия КПВВ их должны назвать.

Требования Киева для въезжающих из "ЛДНР"

Киев первые два КПВВ открыл уже на полный летний режим работы.

Въезжающих Украина пропускает только в масках и требует соблюдать дистанцию. Каждому проводится температурный скрининг, их опрашивают на предмет контакта с больными коронавирусом.

Все граждане, въехавшие из "ЛДНР", должны будет обязательно самоизолироваться на две недели. Это требование не касается только тех, кто едет на сдачу ВНО.

Прибывших из "республик" обяжут проходить самоизоляцию с помощью программы "Дій вдома", которую придется установить на телефон. Остальных, говорят в Госпогранслужбе Украины, просто не впустят.

То есть пенсионеры, у многих из которых попросту нет смартфона, или они не разбираются, как ставить это приложение, на территорию Украины не пропустят.