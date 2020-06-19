У одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) зафиксировали коронавирус - его первый тест показал положительный результат.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

"У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен", - говорится в сообщении.

В данный момент в ВАКС проводят усиленную дезинфекцию помещения.

Также сейчас определяют лиц, которые контактировали с инфицированным коронавирусом сотрудником. Все работники, которые уже были определены, находятся на самоизоляции.

В суде подчеркнули, что угрозы правосудию ситуация не несет. Все помещения ВАКС работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры сотрудникам и посетителям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальной академии СБУ зафиксирована вспышка коронавируса.

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