Сразу 76 сотрудников станции скорой медицинской помощи в Виннице заболели коронавирусом. Это треть всего персонала медучреждения. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на своей странице в соцсети.

"Из 203 работников 76 работников винницкой станции скорой помощи заболели коронавирусом. Это достаточно серьезный показатель. В большинстве своем заболели водители, фельдшеры, просто врачи медицинских бригад", - рассказал градоначальник.

Также он уточнил, что всему коллективу станции провели ПЦР-тестирования. "Скорая помощь" продолжает работать. По словам Сергея Моргунова, на вызовы выезжают те, у кого коронавирус не подтвердился.

Напомним, что по состоянию на 19 июня, в Винницкой области выявлено 1596 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки Covid-19 подтвержден у 33 житедей области.

Ранее "Страна" писала о том, что украинец с коронавирусом требовал пропустить его через границу.

Также мы сообщали, что в Национальной академии СБУ зафиксирована вспышка коронавируса.