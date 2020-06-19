Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин может принять новые меры в отношении России из-за убийства, которое произошло летом 2019 года в Тиргартене. Решение будет зависеть от хода суда.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы оставляем за собой возможность реагирования, как и говорил глава МИД (ФРГ), но вначале нужно подождать, что покажет процесс", - сказала Меркель.

Кроме того, недавно лидеры стран Евросоюза решили продлить санкции в отношении РФ, наложенные в связи с событиями в Украине, еще на полгода. Однако Меркель, отвечая на вопрос, не считает ли она необходимым ужесточить санкции в связи с делом об убийстве в Берлине, дала понять, что оно не увязано с наложенными санкциями и пока не обсуждается на уровне ЕС.

"Мы всегда сосредоточены на поводах. Один повод - это украинский конфликт, об этих санкциях мы сейчас говорили. Второе - это констатация, сделанная генпрокуратурой ФРГ в связи с кибератакой на Бундестаг, в этом случае на европейском уровне ведутся переговоры. Третье - это новое свежее предъявленное обвинение", - сказала канцлер.

Напомним, 18 июня в Генеральной прокуратуре ФРГ обвинили гражданина России, который был задержан по делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен. По данным ведомства, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

Как сообщалось ранее, Хангошвили был застрелен в центре Берлина, в районе Тиргартен, летом 2019 года. Он направлялся в мечеть. По подозрению в убийстве задержали россиянина. Немецкие власти утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию.

Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.