Киев на данный момент не готов к переходу на второй этап ослабления коронавирусного карантина из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, по последним данным, столица не соответствует одному из трех критериев Минздрава для перехода на 2 этап ослабления ограничительных мер. Так, число выявленных за неделю случаев коронавируса на 100 000 населения составляет 13,82, в то время как Кабмин постановил разрешать постепенно снимать карантин тем регионам, где этот показатель не превышает 12 случаев.

По второму и третьему показателям, а именно по заполненности больничных коек (<50%) и охвату тестирования (12 на 100 000 населения за неделю), Киев соответствует правительственным критериям для перехода на следующий этап ослабления карантина. Места для коронавирусных больных в столичных больницах заполнены на 38,51%, а показатель проверок на коронавирус составляет 94,06.

Напомним, что в Киеве за минувшие сутки выявлено 92 новых случая коронавируса. Всего в столице было подтверждено 4176 случаев заражения этой инфекцией.

Как ранее сообщала "Страна", недавно мэр Киева Виталий Кличко пригрозил закрыть заведения, в которых будут выявлены серьезные нарушения карантина.