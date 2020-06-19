Временным руководителем Государственного управления делами (так наз. "ДУСя" - Ред.) вместо ставшего губернатором Винницкой области Сергея Борзова станет Игорь Лысый.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского обнародован на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - сказано в указе №237/2020 от 18 июня.

Игорь Лысый в прошлом работал директором завода продтоваров в Каменце-Подольском, первым заместителем мэра Каменец-Подольского, главой правления Крымской фруктовой компании. А в 2014 Лысого назначили генеральным директором ГП Международный детский центр Артек.

Напомним, в январе текущего года Зеленский назначил двух новых замов руководителя Госуправления делами. Одним из них был Лысый.