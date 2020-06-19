Проживающий в Ницце уроженец Чечни запустил петицию против "клеветы французского государства на чеченскую общину". В течение двух дней, к 19 июля, петицию подписали более 3,5 тысяч человек.

Петиция опубликована на сайте change.org.

Документ запустили на фоне недавних столкновений во французском городе Дижон между представителями чеченской и арабской общин. Как утверждают чеченцы они хотели таким образом добиться справедливости после жестокого избиения чеченского юноши группой арабских наркоторговцев.

"Чеченцы объединились против вооруженных наркодилеров, которые ежедневно нападают на местных жителей. Чеченскую общину дискредитировали, потому что правительство не может сознаться в собственной беспомощности перед лицом преступности", — говорится в петиции, адресованной французскому государству, французскому правительству, СМИ и мэру Ниццы Кристиану Эстрози.

По мнению ее автора, французское государство желает сделать из чеченцев "козлов отпущения". "Политики и СМИ клевещут (на чеченцев), говоря о коммунитаризме, сведении счетов между наркодилерами и борьбе за контроль над территорией", — пишет он.

"Мы стали мишенью (для нападок) в правовом государстве. В стране, которая не смогла нас защитить и заставила добиваться справедливости самостоятельно", — сказано в петиции.

Также автор напомнил, что из-за войн и преследований чеченцы вынуждены жить в разных странах мира, включая Францию, где они "делают все возможное, чтобы интегрироваться".

Напомним, после столкновений в Дижоне с участием представителей чеченской общины в разных городах Франции были задержаны шестеро выходцев из Чечни.

Отмечается, что задержанные уже были известны полиции. После беспорядков в Дижоне завели дело в том числе о покушении на убийство организованной преступной группировкой и насилии при отягчающих обстоятельствах.

По данным местного новостного портала Le Bien Public, вопреки аргументам чеченцев о том, что им пришлось "вершить справедливость самостоятельно" из-за бездействия полиции, после нападения на 19-летнего чеченца не было ни звонков в полицию, ни поданных жалоб.