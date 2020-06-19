Очередное ужесточение карантина по всей Украине может привести к потрясению экономики, поэтому власти рассматривают другие пути предотвращения активного распространения коронавируса в стране.

Об этом в пятницу, 19 июня, информирует Офис Президента со ссылкой на слова членов Кабинета Министров.

"Правительственне иновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходимо более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - говорится в сообщении.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент необходимо наладить согласованную коммуникацию с гражданами касательно правил коронавирусного карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - считает президент.

Напомним, что в Украине был зафиксирован новый рекорд по количеству новых коронавирусных больных, выявленных за сутки. Так, наличие инфекции 18 июня подтвердилось у 921 человека. Общее количество зараженных выросло до 34 984 человек.

Примечательно, что президент Владимир Зеленский недавно сам нарушил карантин, посетив кофейню в Хмельницком вопреки запрету Кабмина. Однако штраф за это правонарушение суд главе государства пока не выписал.