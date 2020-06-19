В Днепре журналистку телеканала "Открытый" Кристину Маликову при подготовке сюжета на тему соблюдения требований карантина избила хозяйка магазина "Ассорти", расположенного в центре города.

Выполняя редакционное задание съемочная группа снимала прилавок магазина, где была выставлена ничем не защищенная выпечка. Действия журналист вызвали гнев сначала продавца, а затем и хозяйки магазина, которая вне сеья от ярости бросилась на журналистов с кулаками.

"На мой вопрос" почему вы без средств защиты, если в стране карантин? " продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео ", - рассказала журналистка.

Собственница магазина объяснила свое поведение тем, что магазин - частное предприятие и снимать там якобы запрещено. Однако стоит отметить, что этот магазин пользуется большим спросом у работников множества расположенных вокруг него офисов, поэтому несоблюдение заведением требований карантина несет большую угрозу.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что решается вопрос о внесении правонарушения в Единый реестр досудебных дел по ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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