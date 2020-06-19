В парламент был внесен законопроект об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в пятницу, 19 июня.

Так, законопроект расширяет возможности украинских мужчин в частности совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей, и предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин - отпуск при рождении ребенка.

Также документ предусматривает право мужчин на установление сокращенного рабочего времени, если они воспитывает детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеют детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин).

Кроме того, мужчины смогут получить одноразовый оплачиваемый отпуск, продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

Помимо этого, в проекте закона прописаны равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом - предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска.

Напомним, по данным Госстата, в Украине зарплаты у мужчин на 27% больше, чем у женщин.

Также, по статистике ООН, в Украине женщины больше мужчин пострадали от карантина.