В "ДНР" заявили о намерении открыть один из своих пунктов пропуска с понедельника, 22 июня. С этого дня планируется разрешить выезд граждан на территорию Украины, въезд обратно обещают позволить с 25 июня.

Об этом заявили в "МИД ДНР".

В "ДНР" заявили, что до понедельника, 22 июня, хотели бы услышать позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ. В случае, если она не будет озвучена, то там обещают открывать пункты пропуска в одностороннем порядке.

Так, в понедельник, 22 июня, на одном из КПВВ начнется ежедневный пропуск всех желающих выехать на подконтрольную Украине территорию. А с четверга, 25 июня, людей начнут впускать обратно - "с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий".

Правда, какой именно из четырех пунктов пропуска планируется открыть, в "ДНР" не уточняют. Между тем, с украинской стороны в Донецкой области работает только КПВВ "Марьинка".

Напомним, в "ЛНР" решили открыть на въезд и выезд единственный в Луганской области КПВВ "Станица Луганская" с 19 июня. Въезд в на территорию, не подконтрольную Киеву, разрешен всем, имеющим регистрацию на территории "ЛНР", а вот выезд оттуда свободный.

Отметим, что Украина объявила об открытии своих пунктов пропуска на Донбассе с 10 июня. Речь шла о КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка". Правда, в "ЛДНР" со своей стороны пункты пропуска не открыли, поэтому пропуск людей через линию разграничения сначала не осуществлялся, позже осуществлялся, но с перебоями.