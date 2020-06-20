В США продолжаются беспорядки, начавшиеся после убийства афроамеркианца Джорджа Флойда белым полицейским.

Активисты движения в защиту прав темнокожих сносят памятники. Последний случай - в Портленде повалили статую отцу-основателю США и рабовладельцу Джорджу Вашингтону, перед этим намотали ему на голову американский флаг и подожгли.

Не сдаются и местные "сепары". В Сиэтле и дальше стоит палаточный городок, который протестующие провозгласили "свободной зоной" и "народной республикой".

Трамп, который назвал захватчиков "внутренними террористами", требует от них освободить город, но местные власти, которые представляют Демократическую партию, уже почти две недели отказываются применять силу.

Между президентом и демократами, от которых на выборах с ним должен сразиться бывший вице-президент Джо Байден, нарастает противостояние. Их шансы на победу, по мнению экспертов, практически сравнялись - отражая, на фоне протестов и пандемии, настроения расколотого наполовину американского общества. Впрочем, до запланированных на ноябрь выборов расклады могут еще поменяться.

Что происходит сейчас в США и какие там предвыборные перспективы, выясняла "Страна".

Про коронавирус забыли

В большинстве городов волна беспорядков с мародерством немного поутихла, хоть периодически то здесь, то там вспыхивают стычки с полицией. Однако во многих мегаполисах ситуация далека от спокойной.

В Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону - отцу-основателю США, который при этом был рабовладельцем

В Нью-Йорке, например, центральный Таймс-сквер круглосуточно окружен правоохранителями.

"Про ковид, маски, социальную дистанцию и прочее все как-то резко забыли. Несмотря на то, что уличные столики можно будет выставлять только во второй фазе открытия (она должна наступить в конце июня), они уже вовсю стоят у многих баров и ресторанов, причем те совершенно не соблюдают никаких предписаний, касающихся количества людей и социальной дистанции. У Бруклинского музея собралось около 10 тысяч человек, которые заполнили собой все свободное пространство перед зданием и долго протестовали в поддержку Black Lives Matter. В Уильямсбурге толпа хасидов вскрыла закрытый цепями городской парк, потому что их детям негде гулять (ворота парка, правда, вскоре заварили). Народ, бухающий сотнями на улице в Бруклине, сиренами разгоняли копы, но помогло слабо, так как все переместились к барам и в парки, где продолжили так же массово бухать. Про сборища на ступенях зданий и просто на улицах можно вообще не писать. Это происходит на каждом углу. В общем, остается лишь надеться, что вирус утратил свою силу и никакой второй волны не будет. Иначе нас опять накроет по полной программе", - делится с нами живущий в Нью-Йорке Денис Фраевич.

"Один рэпер в Сиэтле решил заняться рэкетом"

Эпицентр протестов, которые всколыхнули всю Америку, а затем перекинулись и на Европу, переместился в захваченный "майдановцами" Сиэтл - родину Microsoft, Amazon и Boeing.

"Народная республика Сиэтл" живет собственной жизнью. 8 июня в память о Джордже Флойде здесь провозгласили неподконтрольную властям "автономию" вокруг полицейского участка и захватили мэрию, несколько дней шли схватки между протестующими и полицией, которые потихоньку стихли.

На одном из въездов в автономную зону можно увидеть рукописный плакат с надписью "Вы покидаете территорию Соединенных штатов".

Сиэтл - противоречивый город. С одной стороны, здесь больше всего в США людей с высшим образованием, и в то же время сиэтловцы чаще других американцев принимают наркотики и заключают однополые браки.

"Этот городок - воплощение анархии в чистом виде. То, что там происходит, больше похоже на какой-то фестиваль. Народ танцует, ест, выпивает, общается, смотрит фильмы. Тусуется там в основном молодежь, студенты, причем белые. В то же время там все хорошо организованно, бесплатно кормят и дают лекарства. Кстати, большинство в масках. Один рэпер организовал отряды самообороны, которые должны посменно охранять баррикады. Они уже даже пытались заниматься рэкетом - "взымать налоги с местного бизнеса". Полиция не хочет нарываться и не разгоняет городок (плюс местные власти - демократы - потворствуют в пику Трампу). Думают, что все само рассосется. На самом деле это опасный прецедент, ведь такие "сепаратисты" могут появиться и в других штатах", - рассказал нам программист Борис Плетницкий, уроженец Украины, который живет в Сиэтле.

В Сиэтле уже две недели разбит городок, который провозгласил автономию от США

Сами протестующие говорят, что уйдут после выполнения ряда требований.

Они призывают к полному упразднению департамента полиции Сиэтла, пересмотру уголовных дел всех расовых меньшинств, которые отбывают заключение за насильственные преступления, выпустить всех, арестованных за марихуану, и не тревожить бездомных.

Кроме того, требуют снизить цены на аренду недвижимости, увеличить госфинансирование культурных проектов, сделать бесплатное образование в местных колледжах для жителей штата,

Любопытно, что в Сиэтле стоит памятник Ленину, который протестующие не трогают (рушат только монументы рабовладельцам).

До краха соцлагеря памятник стоял в Словакии, затем его демонтировали, а американские преподаватель и последователь коммунистических идей Льюис Карпентер выкупил статую у чехословацких властей за 13 тысяч долларов и привёз в США. Ему удалось добиться, чтобы Ленина установили в Сиэтле.

"Сомневаюсь, что средний американец знает, кто такой Ленин. Но то, что памятник ему стоит в городе, который захватили "леваки", очень символично. Возглавил Ильич посмертно "великую июньскую революцию". Вообще, все это похоже на какой-то сюр - в Америке проснулся чуть ли не коммунизм. Ведь это не только протесты черных против белых. Это бунт бедных против богатых. Почему в городке сидят в основном студенты? Они только начинают жизнь, а уже по уши в долгах - за обучение. А дальше ждут новые кредиты - за дом, машину и так далее. И им тяжелее будет расплачиваться со ссудами, чем их родителям. Жизнь дорожает, а социальные преференции урезают. Вот это настоящее рабство", - говорит Плетницкий.

Как бунт отразится на выборах

Тем временем до выборов осталось меньше полугода, и протесты вкупе с пандемией и экономическим спадом (40 миллионов остались без работы - почти как вся Украина) подкосили рейтинг Трампа.

По данным Gallup, деятельность Трампа одобряет 39% американцев - всего за месяц его поддержка упала на 10%. Главной причиной опрошенные назвали действия президента во время эпидемии коронавируса и состояние экономики страны.

По соцопросам, Трамп уступает своему сопернику Байдену. По данным социологической службой Ipsos, разница между ними - 13 процентов (за Байдена готовы голосовать 48% опрошенных, за Трампа – 35%). Действия Трампа во время массовых беспорядков, по данным Reuters, одобряет лишь 33% американцев. Похожие результаты показывают и другие опросы, даже лояльного Трампу телеканала Fox News.

"Дело не только в проблеме расизме и полицейского насилия, которые никуда не исчезали даже при темнокожем президенте Обаме. Общество и раньше было поляризованным. Просто сейчас настроения радикализировались - на фоне эпидемии и безработицы. Бедные стали еще беднее, многих простых рабочих и работников сферы услуг уволили (а среди них много черных), а белый средний класс перешел из офисов на работу из дома и получает прежнюю зарплату. Социальное неравенство сильно проявилось именно во время карантина, что и вывело на улицы миллионы. А убийство Флойда стало лишь искрой. Демократически настроенная часть общества считает, что своими высказываниями Трамп поддерживает расизм, а часть сторонников президента недовольны, что власти не сумели подавить протесты, а мародеры разнесли целые города. Кроме того, если на прошлых выборах Трамп выступал как борец с системой, противопоставлял себя политическому истеблишменту и коллективному Вашингтону, то сейчас он сам олицетворяет их. Все это может сказаться на шансах Трампа не переизбрание", - говорит нам вашингтонский политолог Питер Стоун.

Но все не так однозначно. И даже либеральные издания, близкие к демократам, пишут, что ситуация до выборов может измениться.

В пользу Трампа может сыграть несколько факторов. Как пишет Politico, экономика уже начала быстро восстанавливаться, а вирус отступает. До ноября у президента есть все шансы вернуть потерянные проценты.

Тем более демократические избиратели часто игнорируют выборы, будучи уверенными в победе своего кандидата (как это произошло в прошлый раз, но Хилари Клинтон проиграла).

По Байдену тоже есть вопросы, в том числе и среди сторонников демократов.

"Его считают представителем истеблишмента, который не смог побороть проблему расизма при Обаме. В либеральной среде ждут новых лиц, и не уверены, будут ли голосовать за Байдена, а при отсутствии альтернативы могут просто не пойти на выборы. Кроме того, Байдену - 77 лет, его риторика не впечатляет. Трамп хоть и младше всего на три года, но выглядит поживее. Кто-то считает его примитивным (недавно выяснилось, что он даже не знал, какие есть ядерные государства), другие - "своим парнем". Исход голосования предугадать сложно, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и экономикой. Но Трамп может выиграть, нынешние опросы еще не показательны", - сказал нам американский обозреватель Тед Хессон.

"Когда видишь по телевизору Джо Байдена, он выглядит дряхлым, как будто его годами держали в подвале. Возникает ощущение, что у него уже не хватит умственных способностей, чтобы справиться со всем. Президент Трамп, напротив, выглядит довольно витальным, но его ограниченность и недалекость лишь обостряют кризис. Трамп не объединяет, а с момента вступления в должность раскалывает страну. Убийство и беспорядки еще больше ускорили переход от американской мечты к американскому кошмару. Америка разрывается на куски", - сказал "Немецкой волне" американист Кристиан Хакке.

В то же время в кризисных ситуациях, по его словам, американцы обычно сплачиваются вокруг своего президента.

"При этом Трамп во многом является воплощением истинно американского духа: материального, эгоистичного, даже беспощадного чувства свободы и белого высокомерия. Многие белые лишь утверждаются в своем расизме", - полагает политолог.

Роль Украины

В то же время ближе к выборам новое дыхание может приобрести Украинагейт и "пленки Байдена".

"Трамп будет пытаться найти любой компромат на Байдена, и, очевидно, что будут много говорит о его деятельности в Украине и о работе его сына в украинской газовой компании. Насколько это повлияет на ход предвыборной кампании, сказать трудно. Большого впечатления на среднего американца этот скандал не оказал. С другой стороны, противники снова могут упрекать Трампа, что он давит на президента Зеленского, чтобы тот открыл дело против Байдена", - прогнозирует Стоун.

По информации "Страны", обнародованные Деркачом записи – лишь часть компромата, который в ближайшее время будет выпущен касательно деятельности Петра Порошенко и его связей с представителями Демпартии США.

"Это будут записи встреч и переговоров верхушки прошлой власти Украины и США", - говорит источник в депутатском корпусе Рады.