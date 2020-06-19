Хмельницкий горрайонный суд привлек к ответственности сотрудников Офиса Президента (ОП), Минздрава, главу Хмельницкой ОГА, мэра Хмельницкого и предпринимателя, чью кофейню несмотря на карантин посетили президент Владимир Зеленский и вышеперечисленные чиновники. Все, кроме самого главы государства, получили штраф в 17 тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 19 июня, информирует пресс-служба суда.

Так, за нарушение карантина в Хмельницкой кофейне суд выписал штраф руководителю ОП Андрею Ермаку, его первому заместителю Сергею Трофимову, главному санитарному врачу и замминистра здравоохранения Виктору Ляшко, губернатору Хмельницкой области Дмитрию Габинету, мэру Хмельницкого Александру Симчишину и владельцу заведения, частному предпринимателю Андрею Мельниченко.

"Суд установил, что 3 июня 2020 года около 17:30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном сооружении, одном из кафе на улице Проскуровская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок. Таким образом, нарушили правила карантина, установленного постановлением КМУ от 11.03.2020 года №211, с изменениями и дополнениями постановлением КМУ №392 от 20.05.2020 года, чем совершили административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ст. 44-3 КУоАП", - сообщили в суде.

Стоит отметить, что ни один из обвиняемых в нарушении карантина не явился на заседание. Что касается меры наказания, то суд принял решение оштрафовать чиновников и предпринимателя по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен).

Кроме того суд взыскал 420 гривен сбора в пользу государства. Если нарушители захотят обжаловать решение, они могут подать апелляцию в течение 10 дней.

Напомним, во время рабочей встречи в Хмельницком 3 июня президент Украины устроил кофе-брейк в местной кофейне, которая должна была быть еще закрытой на карантин, в соответствии с постановлением Кабмина. Судя по обнародованным фото, первые лица государства большой компанией (свыше 5 человек) устроились внутри заведения, чтобы выпить эспрессо.

10 июня в Нацполиции сообщили, что материалы о нарушении карантина Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком переданы в суд.

Примечательно, что сегодня производство по делу о нарушении требований карантина президентом Украины было приостановлено. Так, Хмельницкий суд обратился в Верховный с просьбой растолковать, может ли быть Зеленский привлечен к административной ответственности, ведь, согласно Конституции, он является неприкосновенным лицом.