В субботу, 20 июня, в Украину придут кратковременные дожди, местами - со шквалами, грозами и градом. Осадки накроют практически всю страну, сухо будет только в восточных регионах страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Суббота будет теплой, к жаре", - написала она.

По прогнозу синоптика, 20 июня без садков будет только в восточных регионах страны. На остальной территории Украины пройдут дожди, местами - со шквалами, грозами и градом.

Он добавила, что температура воздуха завтра ожидается в пределах +26...+31, в восточных регионах будет теплее до +33 градусом. А вот в западной части Украины будет немного прохладнее +24...+28° градусов.

В Киеве 20 июня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +28...+30 градусов.

Как сообщила народный синоптик, в воскресенье, 21 июня, синоптическая ситуация в Украине останется приблизительно такой же.

Скриншот: Facebook/ Наталья Диденко

Напомним, по прогнозу от Укргидрометцентра, сегодня в Украине также ожидаются дожди, только на юго-востоке будет сухо.

Также мы публиковали видео о том, что Киев второй раз за неделю затопил мощный ливень с грозой. На кадрах видно, что на город надвинулась огромная туча. Сильный ливень с грозой затопил столичные улицы. А от мощного ветра гнулись деревья.