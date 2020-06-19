Введенный из-за коронавируса карантин может продлится до нового года из-за большого роста заболеваемости. Такое мнение высказал глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей. По его словам, сейчас в Украине число активных больных составляет 17 тысяч 348 человек и когда эта цифра превысит 20 тысяч, можно будет говорить о второй волне коронавируса в Украине и введению более жесткого карантина.

Об этом сообщает УНИАН.

"Хочу сказать, что если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - подчеркнул Гелевей.

Он призвал вспомнить события 1918-1919 годов, когда грипп "испанка" длился почти два года, и его вторая волна была гораздо опаснее первой.

"Поэтому обращаюсь ко всем: прежде всего - результат происходящего в Украине - это тотальное пренебрежение карантинными ограничениями", - сказал Гелевей и добавил, что люди перестали носить маски, пренебрегают дистанционными ограничениями и санитарно-гигиеническими мероприятиями.

Напомним,сегодня в Украине установлен уже четверный антирекорд по заболеваемости коронавирусов - за сутки в стране выявлено 921 новых случаев болезни.

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