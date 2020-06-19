В аэропорт "Борисполь" в Киеве прилетел специальный рейс с 14 украинцами - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после трехлетнего заключения в Ливии.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - цитирует пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Глава Украины поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел, СБУ и всех, кто помогал в возвращении моряков.

Один из вернувшихся на родину моряков. Фото: president.gov.ua

Напомним, весной 2017 года украинских моряков задержали в Ливии по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической ситуации и ситуации с безопасностью в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями продолжалось в течение длительного периода.

"Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на Родину", - отметили в пресс-службе президента.

Как сообщалось, у берегов западной Африки пираты захватили в плен украинского моряка.