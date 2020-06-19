В пятницу, 19 июня, в Лондоне умер знаменитый английский актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелине колец". В момент смерти ему было 88 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Информацию о смерти Холма подтвердил его агент: "С большой грустью сообщаю, что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет".

Уточняется, что Холм находился в больнице, с ним была его семья. Недуг актера был связан с болезнью Паркинсона.

Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года в Великобритании. Окончив Королевскую академию драматического искусства, он играл во многих британских театрах. Первую свою роль в кино Холм сыграл 1958 году - в ленте "Девушки у моря", всего на его счету более 110 сыгранных персонажей.

Самые яркие роли Холма - андроид Эш в "Чужом" (1979), Наполеон в "Бандитах времени" (1981), отец Вито Корнелиус в "Пятом элементе" (1997) и Бильбо Бэггинс в трилогии "Властелин колец" (2001—2003).

Умер Иэн Холм. Фото: Flickr

Ранее в июне 2020 года Иэн Холм выражал сожаление по поводу того, что он не смог принять участие в виртуальном воссоединении актеров и создателей "Властелина колец", сказав: "Мне жаль, что я не видел вас лично, я скучаю по всем вам и надеюсь, что ваши приключения привели вас во многие места. Я нахожусь взаперти в своем хоббитском доме, на Холме".

Также мы писали, что в январе 2020 года умер сын автора "Властелина Колец" Джона Толкина.