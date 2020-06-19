В пятницу, 19 июня, в Луганской области на мине подорвались двое военнослужащих. Оба выжили, но получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Военным оказали медпомощь и отправили их в лечебное учреждение. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 18 июня в зоне ООС от пули снайпера погиб украинский солдат. Кроме того, в результате минометного обстрела был ранен еще один военнослужащий.

Также мы писали, что 14 июня на Донбассе погиб военный, который через месяц должен быть ехать домой и выдавать дочь замуж.