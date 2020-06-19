20-летний житель Закарпатья с положительным ПЦР-тестом на коронавирус пытался выехать на заработки в Словакию и отправил на самоизоляцию всю смену пограничников. При этом парень знал, что тест на Covid-19 у него положительный, но был уверен, что это как раз подтверждает его здоровье, а о заболевании говорит отрицательный результат. Эту историю рассказал в соцсети журналист из Ужгорода Виталий Глагола.

По его словам, инцидент произошел на пункте пропуска "Малый Березный - Убля" на украинско-словацкой границе.

"Посмотрев на ПЦР-тест пограничники сказали ему, что у него положительный тест на коронавирус и он не может никуда ехать. На это парень ответил: "Да у меня положительный тест, а я знаю с детства, что позитив - это хорошо, а негатив - плохо, поэтому ничего не выдумывайте и пускайте меня за границу", - рассказал журналист.

Заграницу парня не выпустили. Прямо из пункта пропуска его забрала скорая помощь, а всю смену пограничников отправили на самоизоляцию, которая продлится 14 дней.

Напомним, по данным Минздрава, в Закарпатской области выявлено 1960 случаев заражения коронавирусом.

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