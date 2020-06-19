В Национальной академии Службы безопасности Украины в Киеве зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Наличие инфекции подтвердили у нескольких курсантов.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-центре СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы", - рассказали представители ведомства.

По их словам, состояние всех зараженных коронавирусом курсантов на данный момент удовлетворительное, болезнь у них протекает без осложнений.

"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования", - добавили в СБУ.

Остальные курсанты были помещены в обсервацию и сейчас проходят тестирование на наличие Covid-19.

"Ситуация находится под контролем руководства Службы. Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений", - резюмировала пресс-служба СБУ.

При этом представители силовиков не назвали точное число зараженных в академии, однако по информации издания "Апостроф" коронавирус подтвержден у 27 курсантов.

Тем временем, по состоянию на утро пятницы, в Вооруженных силах Украины 143 человека болеют Covid-19. За минувшие сутки в украинской армии зафиксировали пятую смерть от коронавируса.

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