В Украине, где за полмесяца установлено шесть антирекордов по заболеваемости Covid-19, стали выписывать больше админпротоколов за нарушение карантина. Полицейские за несколько дней увеличили их число втрое.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Зеленского, новый антирекорд заболеваемости демонстрирует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

"Надо более четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - сказал Владимир Зеленский.

Также в ходе совещания обсуждалось, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 921 человек заразился коронавирусом. Это наивысший показатель за все время пандемии.

Также мы писали, что, по данным Минздрава, в Украине только 10 областей соответствуют критериям послабления карантина.