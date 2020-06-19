Глава стратегического развития и инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Антон Сабалевский и руководитель директората молодежи УЗ Илья Журбенко оставили занимаемые ими должности.

Об этом сообщил экс-директор "Укрзализныци" по развитию бизнеса Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook.

"К моему большому сожалению, после противоправного давления, провокаций, фальсификаций и других, четко спланированных кем-то действий уволился из "Укрзализныци" и покинул страну Антон Сабалевский, директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике, которого в 2016 году пригласило правление из Польши", - написал Рязанцев.

Кроме того, о своем увольнении сообщил в Facebook Илья Журбенко.

"Хочу всех поблагодарить за эти интересные, насыщенные три года сотрудничества, ежедневных вызовов, которые перед нами стояли, и их совместное решение. Я очень рад, что имею столько знакомых, с которыми познакомился в компании, которые помогут и которым с радостью хочется помочь в разных - как рабочих, так и личных - ситуациях, благодарен руководству за полученный опыт и знания, но пришло время для дальнейшего роста", - заявил Журбенко.

Директорат молодежи - совещательный и консультативный орган при АО "Укрзализныця" из числа молодых работников, созданный в августе 2019 года.

Напомним, ранее компанию покинули члены правления Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич, подав заявления об увольнении. Как сообщалось, основной причиной увольнения чиновников стало значительное снижение заработной платы.

Также стало известно, что в СБУ сообщили Шмыгалю о неэффективной работе набсовета "Укрзализныци".