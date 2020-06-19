Ученые в Канаде обнаружили, что у зараженных коронавирусом может наблюдаться необычное покраснение глав, что является одним из симптомов Covid-19.

Об этом сообщается в журнале Канадского офтальмологического общества.

Врачи установили, что неизвестный ранее симптом был обнаружен у 29 летней госпитализированной пациентки. Перед возвращением в Канаду 29 февраля она провела месяц на Филиппинах и один день в Сан-Франциско. Уже первого марта у нее начался насморк, кашель и конъюнктивит. Женщина не жаловалась на лихорадку, хотя призналась, что принимала жаропонижающие препараты, которые могли замаскировать небольшое повышение температуры.

Спустя несколько дней симптомы стали ухудшаться, а пациентка была направлена в офтальмологическую клинику. Мазок выделений из глава оказался положительным на присутствие SARS-CoV-2. Как сообщают ученые, случай доказывает, что должны быть приняты дополнительные меры по выявлению необычных симптомов заболевания, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Напомним, ранее ученые обнаружили неожиданный симптом, который может быть связан с коронавирусной инфекцией у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы.

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