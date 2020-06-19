В американском городе Портленд, штат Орегон, участники акции протеста против расизма и полицейского насилия Black Lives Matter снесли памятник одному из основателей Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону.

Об этом в пятницу, 19 июня, информирует телеканал CBS.

Сообщается, что протестующие сначала накинули американский флаг на статую Вашингтону, который спустя некоторое время подожгли. После этого демонстранты опрокинули памятник, облили его краской и оставили на нем надпись "1619". В США считается, что именно в этом году в страну из стран Африки прибыли первые рабы.

В Портленде протестующие против расизма опрокинули памятник первому президенту США. Фото: CBS в Twitter

По информации журналистов, это уже четвертый снесенный или поврежденный памятник в штате за последнюю неделю в регионе. Так, 13 июня были снесены две скульптуры в честь первых прибывших из Англии поселенцев, а 14 июня - памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.

Стоит отметить, что Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей США, который возглавлял Континентальную армию во время Войны за независимость. Позднее он был избран председателем Конституционного конвента, который написал первую американскую Конституцию в 1787 году. В настоящее время активисты часто критикуют первого президента страны за то, что тот был рабовладельцем.

Видео: YouTube/ Storyful Rights Management

Напомним, что беспорядки в США вспыхнули после убийства белыми полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.

С начала протестов вандалы разрушили несколько памятников лидерам конфедератов. Так, в городе Ричмонд штат Виргиния снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсону Дэвису.