Указами от 18 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности руководителя Государственного управления делами (так наз. "ДУСя", от укр. "Державне управління справами" - Ред.) и назначил его губернатором Винницкой области.

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича от должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе президента №236/2020.

А указом №238/2020 президент уволил с должности главы Виннцикой ОГА Владислава Скальского "согласно поданному им заявлению".

После этого указом №239/2020 Владимир Зеленский назначил губернатором Винницкой области Сергея Борзова. А Игоря Лысого - временно исполняющим обязанности главы Госуправделами.

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указа №237/2020 от 18 июня.

Напомним, Сергей Борзов занимал должность руководителя Государственного управления делами с августа прошлого года.

Отметим, что жена Борзова Ирина является нардепом от партии "Слуга народа". Она была избрана депутатом по мажоритарному округу в Винницкой области. Сам Сергей - бывший КВН-щик, играл в команде "Винницкие перцы", а в прошлом он фигурировал в скандале, связанном с незаконной приватизацией служебной квартиры. Подробнее об этом можно прочесть в материале "Страны".