В Украине на церковном календаре 25 июня - день тезоименитства предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (в миру Ореста Березовского).

Сегодня его поздравляют с Днем ангела, 6-летием в должности предстоятеля украинской православной церкви и 76-летием, которое предстоятель встретит в этом году. В этот день на территории Успенского собора Киево-Печерской лавры проходят торжества, на литургию приехало много верующих и гостей. Впрочем, из-за эпидемии коронавируса богослужение прошло без скопления множества верующих.

Кем был преподобный Онуфрий

Сегодня церковь вспоминает преподобного Онуфрия Великого, который жил еще в начале христианства. Он считается небесным покровителем предстоятеля УПЦ - имя Онуфрий было получено им во время монашеского пострига. Он прожил в пустыне 63 года, укрепляясь в молитве, воздержании, терпении и общении с Богом.

Такой пример нам подает и Блаженнейший. Те, кто знаком с Онуфрием всегда говорят о нем, как о добром и простом человеке, несмотря на его высокий религиозный чин. Он не любит отмечать свои Дни рождения умеет объединять людей. Церковнослужители отзываются о своем наставнике как о глубоко верующем человеке, который всецело предан воле Бога и ведет людей к спасению.

Высказывания митрополита Онуфрия

В своих проповедях Блаженнейший ни раз говорит о святости, которая проявляется в том, чтобы "быть к Богу ближе, чем к людям".

Есть моменты, когда наша правда не такая, как правда Божия, и нам приходится выбирать между нашей правдой и правдой Божией. Исповедует Бога перед людьми тот, кто выбирает и осуществляет правду Божию

О покаянии и силе молитвы он говорит, как об "учении всегда ставить Бога на первое место" и "вручать себя Его воле".

Уважать Бога - это значит, что человек в своей жизни должен ставить Бога - всегда и во всем - на первое место

Также, митрополит уверен, что человек, который превыше всего любит Бога, получает от него все блага.

Человек, который любит больше всего Бога, человек, верный Богу во всем и везде - тот человек получает от Бога дар больший, чем она пожертвовала. Она получает от Бога мир, радость, покой. А в будущем веке этот человек сподобляется вечного спасения во Христе

Также он говорит, что даже если человек один, он способен выстоять и одержать победу. Потому что рядом с ним истина, а значит, и Бог.

Истина побеждает всегда, если даже нет возле нее никого, потому что Истина – это Бог. А ложь всегда терпит поражение, конец лжи - это смерть... Если даже нас будет немного, мало, вера победит. Потому что Истина – это Христос, а Христос – это победа

Блаженнейший митрополит Онуфрий говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему, смысл которого заключается в разуме.

Каждый человек украшен Божественным образом. В чем смысл Божественного образа? Это ум человека. Разум человека имеет свойство постоянно порождать мнение, которое может заставить человека или себя что-то сделать

Для человека почетно быть христианином - стойким в своей вере и крепким духом.

Если случится нам растеряться, упасть духом, потерять духовные ориентиры, попросту говоря – заблудиться в самом себе, как в лесу, то пугаться не надо. Нужно, как воин на фронте, проявить мужество, следует заставить себя встать и через покаяние идти или даже ползти ко Христу.

Церковь - это моя жизнь. Думаю, и каждый истинный христианин мыслит так же.