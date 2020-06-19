В 2019 году, по данным Офиса генпрокурора, в Украине зафиксировано более 550 уголовных дел по факту преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. В 80% случаев преступниками оказывались знакомые детей. А в 90% случаев о насилии никто не сообщил в правоохранительные органы. Об этом на своей странице в соцсети написал уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба, сославшись на данные исследования предпосылок внедрения новой практики допроса/опроса ребенка, пострадавшего от сексуального насилия.

"Работники полиции утверждают, что часто о фактах преступления не сообщается, чтобы избежать следственной и судебной волокиты. Реальное количество пострадавших - гораздо больше.

Во время следствия ребенок. как минимум, должен дать показания трижды. Были случаи, когда ребенка опрашивали более 100 раз! Каждый раз, когда ребенок вынужден повторять историю насилия над ним - происходит повторная травматизация", - пишет Кулеба.

Омбудсмен добавил, что сексуальное насилие над ребенком - это страшная травма, которая оставляет свой отпечаток на всю жизнь.

"Нам важно выстроить систему, которая работает в интересах ребенка, а не наоборот - когда ребенок является заложником системы и вынужден испытывать повторное насилия ради наказания обидчика. В центре нашей политики должен быть ребенок, а не процедуры", - пишет омбудсмен.

Также Николай Кулеба сообщил, что проблемы досудебного расследования и судебного рассмотрения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей сегодня изучались на международной научно-практической конференции, которая проходила в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг, 18 июня, во Львове неизвестный мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика и сбежал.

Также мы сообщали, что в Киеве на 10 лет лишили свободы педофила, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку.