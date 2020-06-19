По данным на пятницу, 19 июня, за минувшие сутки в Российской Федерации было зафиксировано 181 смерть от коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество летальных исходов от Covid-19 за весь период пандемии в стране.

Соответствующие данные появились на сайте Оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за минувшие сутки в России обнаружили 7 972 новых больных коронавирусом. Общее количество инфицированных Covid-19 в РФ достигло 569 063 человека, 7 841 -умерли от болезни. В то же время выздоровели 324 406 человек, из них 10 443 за минувшие сутки.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по смертям от Covid-19 в РФ был выявлен 26 и 27 мая. В стране зафиксировали по 174 летальных случая Covid-19.

Данные о заболевших коронавирусом в России на 19 июня. Скриншот: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Ранее "Страна" сообщала, что в Чехии, по данным на 18 июня, зафиксировали самый большой за два месяца прирост новых случаев коронавируса. В стране 118 человек за сутки заразились Covid-19.

Также писали, что в Украине четвертый антирекорд по зараженным коронавирусом в Украине. За сутки в стране отмечен 921 случай заражения.