Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе со своей семьей приедет на Парад Победы в Москву. На мероприятие беларуского лидера пригласил президент России Владимир Путин.

Об этом в пятницу, 19 июня, передает БЕЛТА.

"Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь главы белорусского государства.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение на мероприятие, которое состоится 24 июня, уже приняли лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии. Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль приглашение не отправлял.

Ранее мы писали, что в "ДНР" также собираются провести военный парад в один день с Москвой. На днях на оккупированной территории Донецкой области уже прошли репетиции этого мероприятия.