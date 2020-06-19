Нардеп Святослав Вакарчук, которому Рада вчера не дала сложить мандат, вышел из состава собственной фракции "Голос".

Об этом в ходе заседания парламента в пятницу, 19 июня, сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков.

По словам внефракционного нардепа Антона Полякова, так Вакарчук обошел нежелание коллег голосовать за сложение его полномочий.

"Так как Вакарчук избрался не по мажоритарке, а по списку, за этим последует лишение его депутатского мандата", - написал Антон Поляков.

Теперь съезд партии "Голос" должен лишить его мандата, а ЦИК утвердить это решение и завеси в Раду следующего по списку.

О своем уходе из парламента Вакарчук заявил еще 11 июня. По его словам, он хочет остаться в составе партии, но покинуть Раду. Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

Однако на заседании 18 июня за проект постановления № 3673 о досрочном лишении полномочий народного депутата Святослава Вакарчука проголосовало 175 нардепов при необходимых 226 голосах.

После этого Вакарчук заявил, что у него нет слов по поводу отказа парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.