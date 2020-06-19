В Украине 10 областей отвечают критериям для послабления карантинных ограничений по состоянию на 19 июня.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, среди регионов, в которых соблюдены все три целевых показателя, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская , Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франкоской , Львовской, Ривненской, Тернопольской , Харьковской и Черновицкой областях превышен показатель инцидентности, который, согласно установленным критериям должен быть менее 12 на 100 тыс. населения.

Также сообщается, что в Закарпатской области превышен показатель заполняемости коек, выделенных для лечения пациентов с COVID-19.

В то же время все регионы отвечают установленному показателю охвата тестированием, который должен быть больше 12 на 100 тыс. населения. Наименьшие показатели зафиксированы в Днепропетровской (16,62) и Луганской (16,65) областях.

Напомним, вчера впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевших COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%. Кроме того, фиксируется стабильный рост среднего количества заболевших за 14 дней – по состоянию на 18 июня оно составляет 644 случая. Тенденция роста этого показателя отмечается с конца мая.

Министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу заявил, что Минздрав будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах. Кроме того, министерство выступает за ограничение работы некоторых заведений, в частности, ночных клубов.