На фоне набирающей обороты коронавирусной эпидемии в Украине, Верховная Рада продлила разрешение лечить зараженных Covid-19 украинцев лекарствами без регистрации вплоть до 2021 года.

За принятие документа проголосовало 311 нардепов. И таким образом законопроект №3636 был принят за основу и в целом, как сообщает РБК-Украина.

Этот документ продлевает до 1 января 2021 года срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (Covid-19)" от 30 марта №539-IХ.

Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусом незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальными органами здравохранения США, стран - членов Евросоюза и Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения Covid-19 на своих территориях.

Однако эти препараты врачи смогут применять только с согласия пациента или его близких родственников. Речь о случаях, когда только новый препарат может спасти жизнь пациента.

Также этот документ позволил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению Covid-19.

Кроме того, закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.

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