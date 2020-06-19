Российская компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры в Москве на Воробьёвых горах. Ее здание будет расположено на месте гостиницы "Корстон". Территория офиса и первые два этажа будут открыты для всех желающих.

Об этом со ссылкой на интернет-холдинг сообщает РИА "Новости".

"При проектировании команда архитекторов особенно внимательно относилась к окружению, ведь Гагаринский район много значит для "Яндекса"... именно здесь когда-то началась история компании. Первый офис "Яндекса" тоже был в Гагаринском, в здании Вычислительного центра РАН на Вавилова", - говорится в сообщении.



Кроме того,отмечается, что территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство для отдыха и занятий спортом. На территории штаб-квартиры, между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится зелёный парк.

Также в компании добавили, что новая штаб-квартира станет большой образовательной площадкой с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники. Компания планирует устраивать лекции, мастер-классы и презентации, а также развивать сотрудничество с соседями: школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров.

"Там, как и в некоторых школах района, уже работает "Яндекс.Лицей". В будущем таких лицеев в районе станет больше, а в некоторых школах появится курс программирования для IT-классов", - пояснили в компании.

Отметим, что сейчас основная штаб-квартира "Яндекса" находится на улице Льва Толстого в деловом квартале "Красная Роза". Компания также арендует площади в нескольких московских бизнес-центрах.

Фото: РИА "Новости"

Ранее мы писали, что в Google показали шикарную штаб-квартиру с садом на крыше. Также публиковали видео штаб-квартиры Apple.