Вчера Петр Порошенко сообщил, что на него завели дело по поводу Томоса об автокефалии. ГБР эти данные подтвердило.

"Страна" разбиралась, что это за история и реально ли по ней отправить бывшего президента за решетку.

"Разжигание розни путем получения Томоса"

О новом уголовном деле против себя Петр Порошенко заявил вчера у Печерского райсуда, куда пришел на заседание по мере пресечения.

Он сообщил, что ГБР открыло на него дело по разжиганию межрелигиозной вражды в связи с получением Томоса об автокефалии.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю - за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины", - сказал бывший президент своим сторонникам.

Конечно, эффект получился театральный - группа поддержки Петра Алексеевича встретила эту новость стоном и криками. Хотя из самой формулировки Порошенко уже было понятно, что это форменное передергивание. Не могли в Украине открыть дело за создание ПЦУ и тем более - получение Томоса.

Собственно, так и оказалось. Как рассказали "Стране" в ГБР, дело было открыто по жалобе Киевского патриархата, который считает, что Порошенко насильно перевел эту церковь под власть новосозданной ПЦУ. История расследуется с 6 ноября 2019 года.

Позже в Госбюро добавили, что изначально делом занялась СБУ, но позже расследование передали в ведомство Ирины Венедиктовой (тогда еще она возглавляла "украинское ФБР").

Переписка Епифания с Филаретом

Намеки на существование этого дела впервые прозвучали несколько дней назад. И не от Порошенко.

12 июня на сайте ПЦУ появилось пространное заявление - о недопустимости преследований по политическому признаку. В нем всего раз упоминалось имя Петра Порошенко. Причем совсем не в контексте подозрения, которое выдвинули накануне бывшему президенту по "делу Семочко".

Судя по тому, что заявили в ПЦУ, речь шла о неких преследованиях Порошенко в связи с Томосом.

"В последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной Церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха", - говорится в сообщении церкви.

Каких-то подробностей этих обвинений в ПЦУ не привели. Однако через несколько дней на это внезапно решила ответить церковь Филарета, которая находится в конфликте с организацией Епифания.

После получения Томоса ПЦУ начала "агрессивно" поглощать Киевский патриархат, оттесняя от рычагов управления "почетного патриарха" Филарета. После чего он заявил, что останавливает роспуск УПЦ КП.

Начались судебные тяжбы за имущество двух церквей, а Филарет обвинил в конфликте Порошенко, который служил политической крышей для "рейдерства" против Киевского патриархата.

Видимо, поэтому, КП 16 июня ответил на заявление ПЦУ. В нем у Филарета сожалеют, что расследований, которые касаются религии, против Порошенко нет - хотя именно он использовал админресурс, чтобы уничтожить УПЦ КП.

"Авторы заявления ПЦУ пытаются искусственно связать факт того, что у правоохранительных органов есть вопросы к Петру Порошенко в связи с его участием в получении Томоса. На самом деле, эта логика странная и не соответствует действительности. Дела, которые инкриминируются экс-Президенту, даже судя по сообщениям в СМИ, не имеют ничего общего с религией. К сожалению, до сих пор правоохранители так и не выяснили роли Петра Порошенко в грубом вмешательстве тогдашнего режима во внутрирелигиозную жизнь УПЦ КП, что привело к противоправной ликвидации наиболее мощной, независимой от иностранных религиозных центров Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - говорится в заявлении филаретовцев.

Интересно, что прозвучало оно через семь месяцев после того, как сама же УПЦ КП подала в органы заявление против Порошенко.

Объяснить эту ситуацию можно так.

12 июня ПЦУ получила откуда-то информацию о новом деле против Порошенко - и сделала заявление, что преследовать его по этому поводу нельзя.

Киевский патриархат, поскольку был заявителем по этому делу, написал ответ. Где между строк посетовал, что оно не расследуется (хотя о самом факте своей жалобы правоохранителям умолчал).

А Порошенко уже вчера официально озвучил, что такое дело против него существует.

Что инкриминируют экс-президенту?

Как говорилось выше - речь о разжигании межрелигиозной розни.

"6 ноября 2019 СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится", - заявил в комментарии "Укринформу" представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко.

Речь, видимо, о статье 161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии". Чиновники по данной статье могут уйти на исправительные работы (до двух лет) или сесть на срок до пяти лет.

Статью подтвердила и представитель Киевской патриархии Неонила Ткаченко. Она, правда, утверждает, что Порошенко по этому поводу уже вручено и подозрение, что пока на официальном уровне не подтверждается (видимо, спикер УПЦ КП просто перепутала).

Обращает на себя внимание - в Киевском патриархате опровергли слова Порошенко о том, что дело как-то связано с Томосом. Там говорят, что дело расследуется по факту снятия УПЦ КП с регистрации во времена Порошенко.

Но что именно разжигал Порошенко?

Если обратиться к истории предоставления Томоса, то бывший президент действительно лоббировал переход УПЦ КП в ПЦУ - поскольку только этой новой церкви Константинополь готов был вручить Томос.

Позже Филарет дал многочисленные интервью, где заявлял, что Порошенко его обманул - обещал руководство обновленной церковью, а на деле хотел сам руководить ей через "ручного" Епифания.

"Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь (от места предстоятеля - Ред.), но после получения Томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", – заявил Филарет, рассказывая о событиях, предшествовавших созданию ПЦУ в декабре 2018 года.

После раскола внутри ПЦУ, когда год назад церковь Филарета решила выйти и возродить Киевский патриархат, началась действительно "межрелигиозная рознь". Точнее, ее открытая фаза, а сама размолвка случилась гораздо раньше - еще при Порошенко.

Грубо говоря, по версии Филарета, президент Украины, используя свой административный ресурс грубо вмешался в дела УПЦ Киевского патриархата (хоть не имел на это полномочий - церковь у нас отделена от государства) и принудил к самоликвидации и растворении в ПЦУ. Впоследствии это привело к противостоянию между прихожанами Киевского патриархата и ПЦУ.

Позже 19 июня у Филарета выпустили официальное разъяснение, в чем они обвиняют Порошенко.

"Патриарх Филарет борется с незаконным снятием с регистрации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которое состоялось 30 января 2019 во время президентства Петра Порошенко. Выбирать религиозную организацию - право верующих в демократическом государстве", - сообщила пресс-служба УПЦ КП.

При этом Филарет заявил, что в правоохранительные органы обратился не он лично, а верующие.

"Целью уголовного производства является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского Патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ. Киевский Патриархат, на Поместном соборе 20 июня 2019, принял решение о выходе из процесса присоединения к Киевской Митрополии ПЦУ и имеет юридическое и каноническое право на отдельное существование", - говорится в сообщении.

Закономерно, что после того, как "Страна" подтвердила новое уголовное дело против Порошенко по заявлению УПЦ КП, ПЦУ сделала заявление о "руке Кремля".

"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - заявили в церкви Епифания.

Реально ли посадить Порошенко за Томос?

С политической точки зрения это дело неоднозначное для Порошенко.

С одной стороны, оно является поводом сплотить сторонников "армии, мовы и веры" и принять облик еще и гонимого по религиозным соображениям. Собственно, вчера на суде экс-президент это и сказал - "для меня будет высшей наградой сесть в тюрьму за Томос".

С другой стороны, так как заявителем является Филарет это будет еще одним поводом напомнить обществу, что никакой "независимой Церкви" по итогу не получилось. А вышел лишь, по сути, филиал Вселенского патриархата.

С точки же зрения собственно уголовной, вряд ли тут что-то можно будет вменить Петру Алексеевичу именно по жалобе Филарета - тем более, что все обвинения идут лишь с его слов, а ПЦУ наоборот - топит за Порошенко.

Другое дело, если бы заявление подала УПЦ Московского патриархата. В отношении ее Порошенко, будучи высшим должностным лицом страны, постоянно делал враждебные заявления, что однозначно подпадает под разжигание розни.

Однако, как и в других делах на Порошенко, следствие не стремится "копать" под реальные преступления - а ищет какие-то заведомо провальные дела вроде Семочко или картин.

Видимо, не имея реальных намерений посадить Порошенко за решетку, а лишь пропиариться на его "уголовном преследовании". Чем и объясняется его самоуверенное поведение на вчерашнем суде.