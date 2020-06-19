В Чехии в четверг, 18 июня, зафиксировали 118 новых случаев коронавируса. Это наибольший показатель за последние два месяца.

Об этом со ссылкой на местный Минздрав пишет чешское издание Aktualne.

Так, сообщается, что в четверг, 18 июня, количество новых случаев Covid-19 в стране составляло 118. Это самый большой ежедневный прирост с 21 апреля. С тех пор, за двумя исключениями, показатель оставался ниже 100, а в последние дни был в районе 50.

По состоянию на утро пятницы в Чехии выявлено 10 283 случая инфицирования, 334 оказались летальными, а 7 440 человек уже выздоровели. В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 2 506 пациентов.

Напомним, Чехия планировала открыть границы с Германией и другими соседями уже с 15 июня, однако сделала это на 10 дней раньше запланированного, 5 июня.

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