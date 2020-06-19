В роддоме Кировоградской области врачи отказались делать кесарево сечение 34-летней роженице с очень крупным плодом. Мучительные роды продолжались 17 часов, в результате мальчик, который родился с весом 5,4 кг, умер от асфиксии. При этом медики не сразу признались женщине, что она потеряла ребенка. Еще некоторое время они заверяли ее, что малыша спасают в реанимации, хотя тем временем его завернутое в одеяло тельце находилось в соседней с родильным залом комнате.

Об этом пишет "Обозреватель".

Беременность 34-летней Яны Глушко из Малой Виски Кировоградской области, которая ждала первенца, проходила идеально: никакого токсикоза, тошноты, анализы в норме.

Фото: obozrevatel.com

"Я выполняла все, что мне говорили врачи. Когда начался карантин, даже не выходила из дома. Ни разу за все 40 недель не лежала в стационаре на сохранении. 5 или 6 июня меня вызвали на осмотр после карантина, сделали УЗИ и все было хорошо, никакой пуповины в области шеи у малыша не было. Врач сказала, что еще неделю могу походить. Но все случилось уже 7 июня", - вспоминает женщина.

Рано утром у Яны начали отходить воды. В сопровождении своей мамы женщина уже в 9:00 приехала в районную больницу Малой Виски. После 2-3 часов схваток у нее поднялось давление.

"Меня кладут на стол, смотрят, матка открывается плохо, а воды отходят. Плод опускается и начинаются дикие боли. Давление еще подскочило, мне уже дают таблетки, ноги сильно отекают. Говорю дежурному врачу Наталье Леонидовне Мороз: "Вызывайте врачей, сделайте кесарево сечение. Что-то идет не так". Но она отвечает: "Кесарево делать не будем, все под контролем. Все рожали и ты родишь". Я напомнила, что у меня возраст и первая беременность. Но они не согласились", – рассказывает Яна.

Мама роженицы тоже пыталась настаивать на хирургическом вмешательстве, но получила твердый отказ. По словам Яны, около 17:00, у нее началось кровотечение, но врач продолжала утверждать, что это нормально. Женщине вводили лекарства для стимулирования родов.

"Матка открылась, но давление поднялось еще выше. Я задыхаюсь. Умоляю их, вызовите врачей для кесарево, у меня есть деньги, если надо мы еще привезем, только сделайте кесарево! Но они отказывают, хотя из меня льется кровь", - чуть не плачет женщина.

Только в час ночи у Яны начались потуги, но сил тужиться уже не было, она была измучена и обессилена.

"Сердце колотится, ребенок во мне так стучал, так крутился! Я уже теряла сознание. Врачи посадили на стул и сказали, что сейчас рожу. Я не могу тужиться. Меня поставили на четвереньки, кровь льется. Тогда уже прибежали акушерки, пришла врач Анна Васильевна Бровченко, которая меня вела. Положили на спину, заламывали руки, голову, меня просто раздирали. Но сердце у ребенка прослушивалось до последнего. Я уже видела головку. Они буквально выдавливали его из меня", – вспоминает женщина.

Родившегося ребенка медики положили на столик, обступили его. Яна говорит, что видела, как его поднимали, трясли, стучали, делали искусственное дыхание. Потом кроху завернули в одеяльце, показали и унесли, сообщив, что положат в реанимацию.

"Малыш родился весом 5 кг 400 гр. Был здоров. И когда они сказали, что понесли его в интенсивную терапию, то появилась надежда. Все врачи ушли, я осталась одна с медсестрой, которая ставила мне капельницу и плакала. Я не понимала, почему она плачет. Попросила телефон и позвонила маме, сказала, что ребенок ни разу не заплакал, его унесли", - говорит Яна.

Мама роженицы приехала в больницу уже под утро, ее сначала не хотели пускать, но женщина пригрозила полицией.

"Вошла пожилая акушерка, мама ей сказала, что она хочет увидеть своего внука. На что та ответила: "Он через раз дышит, в реанимации. А зачем он вам?" Потом все-таки повела. Оказалось, что ребенок лежит на столе в соседней комнате, все также завернутый в одеяло. Никуда реанимировать не носили. Мама спрашивает: "Почему врачи бросили дочь, ничего ей не объяснили?" Отвечают: "Так вышло", – говорит Яна.

Она считает, что врачи 17 часов над ней попросту издевались. И когда она узнала о смерти ребенка, то возникло желание выброситься в окно. Женщину спасло только то, что у нее не было сил подняться с кровати.

По словам Яны, тело малыша вскрывали в Кропивницком. Оттуда пришла справка, что ребенок родился здоровым, доношенным, но умер от асфиксии. Со скандалом родные заставили врачей отдать им тело мальчика, чтобы похоронить.

Яна не присутствовала на похоронах, поскольку лежала в больнице. Сейчас женщина уже находится дома, но до сих пор не может вставать, за ней ухаживает мама.

"Никто из врачей не зашел ко мне в палату и не извинился. Мама ходила к главному врачу, он обещал, что разберется и зайдет. Но я его так и не видела. А на восьмой день меня выписали", – говорит Яна.

Она говорит, что в роддоме ей не хотели отдавать документы, за них пришлось бороться пять часов. Но обменную карту роженицы так и не вернули, со скандалом удалось вырвать только копию УЗИ. Яна подозревает, что врачи намерены внести правки в обменную карту.

В Маловисковской районной больнице заявили, что после внутренней проверки пришли к выводу: причин для кесарева сечения не было. Смерть новорожденного считают несчастным случаем.

В полиции Кировоградской области информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским сотрудником).

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