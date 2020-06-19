Сегодня в Киеве городские пляжи открыли для купального сезона. "Страна" публикует полный список разрешенных пляжей.

Список опубликован на сайте КП "Плесо".

Так, в Киеве есть 14 разрешенных пляжей, но на данный момент открылись только 12:

"Венеция" (находится в Днепровском районе на острове Долобецкий) "Детский "находится в Днепровском районе города на Венецианском острове) "Молодежный" (находится в Днепровском районе на острове Долобецкий) "Предместная-Слободка" (Днепровский район, остров Венецианский) "Золотой" (находится в южной части Венецианского острова, ближе к мосту им. Патона) "Центральный" (находится в Днепровском районе на Трухановом острове, рядом Парковый пешеходный мост и улицы Трухановская и Парковая) "Вербное" (Оболонский район, на берегу озера Вербное, рядом ул. Приозерная.) "Пуща-Водица" (находится в Оболонском районе, в Пуще-Водице, рядом т-образный перекресток 7-й линии и ул. Федора Максименко) "Черторой" (находится в Деснянском районе Киева, на острове Муромец, рядом парк Дружбы народов) "Тельбин" (пляж в Днепровском районе, на озере Тельбин, рядом проспект Павла Тычины) "Радуга" (Днепровский район, улица Марка Черемшини) "Троещина" (находится в Деснянском районе Киева).

"Веселка" и "Галерна" пока что не работают

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице открылись для купания 12 пляжей и 20 зон отдыха после того, как Госпродпотребслужба провела лабораторное исследование воды и проверила качество питьевой воды в фонтанчиках.

Как сообщалось, еще в начале недели Кличко запрещал купаться на пляжах. Тогда пляжи в столице были открыты только как прибрежные зоны - купаться на них, несмотря на жару, было запрещено. Несмотря на это, на столичных пляжах в прошлую пятницу и на выходных наблюдался настоящий аншлаг: люди и купались, и загорали, при этом не соблюдая социальную дистанцию.