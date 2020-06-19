Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее уже отрицал возможность Майдана в стране, заявил, что властям удалось сорвать его подготовку.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что в Беларуси сконцентрирован "фокус всех политических интересов", и с Запада, и с Востока. В стране активизировались определенные силы, которые пытаются раскачать ситуацию.

"Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сообщил Лукашенко.

Напомним, 18 июня в Беларуси задержали оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдурада.

После этого в Минске выстроилась многокилометровая протестная очередь пикетов, на которых собирались подписи за соперников Александра Лукашенко на августовских президентских выборах.