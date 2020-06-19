В пятницу, 19 июня, в Украине был установлен очередной печальный антирекорд. За сутки в стране выявили 921 новый случай заражения Covid-19. Общее число заболевших в стране уже 34 984 человека.

Тревожную ситуацию фиксируют не только власти, но и медики, которые заявляют о переполненных больничных палатах в столице.

"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной легочной недостаточностью - умирает", - заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко в эфире "Сніданок з 1+1", как передает "Интерфакс-Украина".

Она уточнила, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.

"Клиническая картина типична. Большой процент больных Covid-19 поступают в больницу сразу с высокой лихорадкой. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких", - рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, болезнь коронавирусом сопровождается большой воспалительной реакцией.

"Дексаметазон действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается для лечения пациентов, но он никоим образом не влияет на сам вирус", - добавила Антоненко.

Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, которое провоцирует Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине впервые за 1,5 месяца дневной прирост новых случаев коронавируса превысил 5%.