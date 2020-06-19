Вечером 18 июня в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб житель поселка Новая Водолага в Харьковской области Богдан Коваленко.

Об этом со ссылкой на главу поселка Новая Водолага Александра Есина сообщает "Общественное".

По его словам, старший солдат погиб вечером 18 июня. "Сегодня его только доставят в морг в Константиновку (город в Донецкой области - Ред.), А завтра, может, только привезут сюда. Он всю жизнь жил в Новой Водолаге. Есть у него отец. Мать в прошлом году умерла. И есть бабушка ", - сказал Есин.

Отмечается, что на военную службу Коваленко призвали по контракту в 2017 году. По словам Есина, поселковый совет поможет семье с расходами на похороны, часть затрат покроет Минобороны Украины. Он также добавил, что памятный знак и мемориальная доска установят за средства местного бюджета.

По информации представителя Минобороны в Харьковской области Виталия Саранцева, захоронение погибшего состоится в Новой Водолаге в воскресенье, 21 июня, в 11:00.

В то же время СМИ сообщают, что в результате минометного обстрела в зоне ООС был ранен Константин Табанец. Кроме того, отмечается, что госпитале Северодонецка умер начальник штаба одного из подразделений в зоне ООС майор Сергей Показнев. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе погиб военный, который через месяц должен быть ехать домой и выдавать дочь замуж.

Также сообщали, что под Кировоградом на могиле бойца ООС на следующий день после похорон умер друг его детства.