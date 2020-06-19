В Днепре злоумышленник с пистолетом отобрал у пассажира автомобиля Toyota четыре миллиона гривен. Ограбление произошло сегодня около 10:00 в самом центре города - на улице Мечникова. Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на источники.

Уточняется, что злоумышленник подсел на заднее сидение автомобиля, ударил 49-летнего мужчину рукояткой пистолета по голове несколько раз, а также брызнул из газового баллончика в водителя машины. После этого грабитель забрал из салона две спортивные сумки, в которых находилось четыре миллиона гривен.

Пострадавший пытался сопротивляться, но нападающий направил на него пистолет и сказал, что будет стрелять если мужчина не отдаст сумки. После совершения разбойного нападения злоумышленник побежал в сторону улицы Старокозацкой и скрылся.

У пострадавшего мужчины разбита голова - он был весь в крови. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

По данным издания, грабитель был вооружен автоматическим пистолетом Стечкина, который состоит на вооружении в спецподразделениях.

Фото: reporter.in.ua

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